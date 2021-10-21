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COVID-сертифікат в «Дії»
можна отримати без...

COVID-сертифікат в «Дії» можна отримати без...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 14:02

  Slon_Nosov написав:
  _hunter написав:
  rapyd777 написав:espanol так это вы, а представьте полуслепой пенс с трясущимися руками и не в такт трясущейся головой должен был 3 раза не выходить за пределы зелёной рамки))

Как я писал выше: для полуслепых пенсов -- прям все как они любят -- очередь в гос-поликлинику есть. :lol:
Ну или совсем невероятный вариант: позвать внука -- пусть сам разбирается в этих буржуйских технологиях :lol:



имхо, не хотел бы никого обидеть, но смартфон обычному пенсионеру не сильно то и нужен.
обычный телефон понятней, дольше держит заряд, а гигабайты в пакете для многих лишние.

Я даже больше скажу: с проводным телефоном о заряде вообще париться не придется :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 15:15

  _hunter написав:Я даже больше скажу: с проводным телефоном о заряде вообще париться не придется :lol:

С обычным проводным нынче беда: Укртелеком постепенно прикрывает последние проводные АТС и посылает абонентов на IP телефонию за те же деньги. Остальные проводные операторы это давно уже сделали.
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 15:32

Re: COVID-сертифікат в «Дії» можна отримати без...

Хтось може коротко відповісти >>>
У телефоні(Ксіомі) - навіть не пробуйте робити сертифікат, а тільки все вийде на компі!
Так/Ні?
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