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Російський «Сбербанк»
змінив назву однойменного...

Російський «Сбербанк» змінив назву однойменного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 13:31

Російський «Сбербанк» змінив назву однойменного...

Пропонуємо до обговорення:
Російський «Сбербанк» змінив назву однойменного дочірнього банку в Україні на «Міжнародний резервний банк».

Дивися повний текст Російський «Сбербанк» змінив назву однойменного дочірнього банку в Україні.
R2
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Это троллинг ФРС ?))
rapyd777
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Лол, міжнародний)))0)
nighthawk5
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