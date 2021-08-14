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Російський «Сбербанк» змінив назву однойменного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 01 лис, 2021 13:31
Пропонуємо до обговорення:
Російський «Сбербанк» змінив назву однойменного дочірнього банку в Україні на «Міжнародний резервний банк».
Дивися повний текст Російський «Сбербанк» змінив назву однойменного дочірнього банку в Україні
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Додано: Пон 01 лис, 2021 13:31
Это троллинг ФРС ?))
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Додано: Вів 02 лис, 2021 22:36
Лол, міжнародний)))0)
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