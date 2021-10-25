Компанія Silence представила в Іспанії бюджетний електрокар S04 за 7500 євро за базову модифікацію.
Дивися повний текст В Іспанії підготували електромобіль всього за 7500 євро (фото).
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Додано: Пон 01 лис, 2021 17:51
В Іспанії підготували електромобіль всього за 7500 євро...
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Дивися повний текст В Іспанії підготували електромобіль всього за 7500 євро (фото).
Додано: Пон 01 лис, 2021 17:51
Какие-то европейцы расслабленные. 5.9 кВт движок и без прав можно. В Украине выше 3 кВт уже права обязательны и то некоторые вопят, что нужно ужесточать.
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