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В Іспанії підготували електромобіль
всього за 7500 євро...

В Іспанії підготували електромобіль всього за 7500 євро...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 17:51

В Іспанії підготували електромобіль всього за 7500 євро...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Silence представила в Іспанії бюджетний електрокар S04 за 7500 євро за базову модифікацію.

Дивися повний текст В Іспанії підготували електромобіль всього за 7500 євро (фото).
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 17:51

Какие-то европейцы расслабленные. 5.9 кВт движок и без прав можно. В Украине выше 3 кВт уже права обязательны и то некоторые вопят, что нужно ужесточать.
moveton
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