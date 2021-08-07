|
|
170 тис. грн або 3 роки в'язниці: покарання за підробку...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 02 лис, 2021 17:17
Пропонуємо до обговорення:
Законопроект передбачає встановити покарання.
Дивися повний текст 170 тис. грн або 3 роки в'язниці: покарання за підробку COVID-сертифікатів
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 96034
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 139 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 02 лис, 2021 17:17
Маразм крепчает с головы.
-
Omega
-
-
- Повідомлень: 1365
- З нами з: 18.07.07
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 205 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 20 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор