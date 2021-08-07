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170 тис. грн або 3 роки в'язниці:
покарання за підробку...

170 тис. грн або 3 роки в'язниці: покарання за підробку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 17:17

170 тис. грн або 3 роки в'язниці: покарання за підробку...

Пропонуємо до обговорення:
Законопроект передбачає встановити покарання.

Дивися повний текст 170 тис. грн або 3 роки в'язниці: покарання за підробку COVID-сертифікатів.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 17:17

Маразм крепчает с головы.
Omega
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 11:45

Соответственно за убийство, изнасилование, разбой, торговлю наркотиками и прочее следует ввести пожизненное или смертную казнь.
777serg87
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 12:03

  Omega написав:Маразм крепчает с головы.

Действительно маразм. Многие хотят жить в государстве, где соблюдаются законы. Но так же многие полагают, что эти законы обязательны для других, а вот когда им "очень надо", то можно и нарушить.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 13:07

777serg87
И это за подделку документов какой-то лаборатории которая вносит данные в какую-то базу данных. За подделку гос документов наверное помягче наказание будет?
spread
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 14:04

Последовательно отрабатывается стратегия идеального общества будущего. Все проблемы уходят на второй план, жить будем с одной целью - сделать своевременно, раз в несколько месяцев, очередную энную бустерную дозу вакцины, доказать это QR-кодом и тестами, потом доказать подлинность кода и теста. И так по кругу, бесконечно, до самой встречи с Богом.
warlamp
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