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Як працює консьєрж-сервіс monobank
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 03 лис, 2021 00:54
Пропонуємо до обговорення:
Консьєрж-сервіс monobank — це своєрідний універсальний спецназ. Завдання його співробітників — забезпечити благополуччя клієнтів, які оформили картки преміум-класу, в будь-якому місці і в будь-який час доби. Тому їх складно налякати часом найскладнішими і часто при цьому терміновими проханнями.
Дивися повний текст Як працює консьєрж-сервіс monobank
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R2
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Додано: Сер 03 лис, 2021 00:54
>>>По дороге в аэропорт она застряла в пробке на одном из киевских мостов. Теряя в пробках драгоценное время, она понимала, что на рейс не успевает, а лететь нужно было непременно. Поэтому решила обратиться за помощью к консьержу mono.
и ей вызвали скорую?
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alik
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Додано: Сер 03 лис, 2021 03:39
alik написав:
и ей вызвали скорую?
Таки в материале, на который ссылка стоит, написано, как решали вопрос.
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moveton
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Ірина_
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