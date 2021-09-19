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Заробіток на «крипті»: як
відібрати успішний проект і...

Заробіток на «крипті»: як відібрати успішний проект і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 09:40

Заробіток на «крипті»: як відібрати успішний проект і...

Пропонуємо до обговорення:
Найстрашніше при інвестуванні в криптовалюту - це ризик втратити всі свої гроші.

Дивися повний текст Заробіток на «крипті»: як відібрати успішний проект і скільки вкладати.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 09:40

человечество понемногу сходит с ума....
Slon_Nosov
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