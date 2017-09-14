_hunter написав:Shaman а тобі взагалі видно, як воно на фронті? для того, щоб казати навіть слово фронт треба повернутися. краще скажи, німецькі депутати коли допомогу знімуть з таких, як ти? щоб витрати скоротити...
Точно не хуже, чем диванным "броневикам" видно
Думаю +- никогда
набагато гірше
фраза "ніколи" вчергове свідчить про твою некомпетентність
Обоснуй...
Т.е. "+-" оно же "почти" ты там не увидел, о Зоркий Глаз?
обгрунтування в тій частині повідомлення, яке ти видалив. повернись та прочитай. "+-" ніколи означає ніколи
Banderlog написав:я владу не критикую а підтримую) всяку владу)
називати владу маріонетками - це підтримувати? Ого, цікаво, цікаво. Пропоную спитати "вільних" білорусів, навіть не військових, а простих цивільних, чи можуть вони написати на публічному форумі таке про бульбофюрера.
Пропоную спитати у вільних білорусів скільки раз на рік вони бачать свою сімю, Або як часто в рік вони мають право купити собі піво) або скільки в них робочих годин на день, чи скільки вихідних в тиждень. Ти баламут мозги не пудри. Свобода це право робити те що тобі хочеться а не право дзявкати як шавка на хазяїна.
А чого ти порівнюєшь військового і цивільного ?
Запитай там у своїх білорусів, скільки військовий може випити пиво, скільки робочих годин на день, скільки вихідних ? Зараз в Білорусі навчання ... питання капець, як актуальні ))
чого ведуться на цю дешеву маніпуляцію? не можна порівнювати країни, яка воює, та яка не воює. або порівнюй з Україною 2021 року...
ІТшники ногами чітко проголосували після 2020 року, де краще...
- Але питання, що є перемогою, я як історик бачу так: це остаточний вихід із "русского мира", з того простору, в який ми необережно вступили в 1654 році в Переяславській угоді, пробували вийти декілька разів, і нам це не вдавалося. Я вважаю, що зараз – це остання спроба втримати Україну в цьому просторі. – Чому остання? – Тому що більше не вдасться. Росія ослаблена. Якби Росія була такою, як вона себе уявляє, Україна б не мала шансу. Але нам треба вийти з "русского мира". А з іншого боку, ми не можемо вийти й існувати поза "русским миром" самі. Тому що цей хижак надто небезпечний. Маємо приклад Польщі, Чехії чи балтійських країн, які увійшли в зону Європейської унії чи НАТО. Для мене перемога – це вийти з одного світу й увійти в інший світ.
– Чи можлива перемога, коли є окуповані території? – Звичайно, що можлива. Важливо не визнавати цю окупацію де-юре. Тобто ми вважаємо, що колись ці території повернемо. Ми вважаємо, що колись Росія буде ще більш ослаблена, буде іншою. І до цього треба буде готуватися. І люди на окупованих територіях теж повинні бути готовими. Знаєте, коли падала берлінська стіна, схід Німеччини ногами голосував за кращий спосіб життя. – Тікали на Захід? – Почалося все з Угорщини. Коли раптом австрійці послабили кордон, угорці масово на машинах і пішки почали вибиратися в Австрію, щоб опинитися на Заході. А пізніше це робили східні німці, так само почали переїжджати, не маючи нічого. Стало очевидно, де кращий спосіб життя – на Сході чи на Заході. Це голосування ногами було дуже важливе в 1989 році.
багато цікавих думок
Так ти ставиш зєлі в плюс що ми воюєм? Най іде договарюється про мир або злазить з бочки. Якщо він не здатен принести мир він повинен піти. Чи ти вважаєш що якщо війна буде ще рік тоді ми вже навєрняка обженем білорусь по рівню життя?
24 загиблих пенсіонера ... ти у нас такий православний, що капець ... Жодної реакції від тебе ...
Не в Зелі проблема, а в Росії, росіянах, Путіну та Гундяї, про яких ти вперто мовчишь ...
Бо це не Зеля скинув бомбу на пенсіонерів, а росіяни на чолі з Путіним та при підтримці Гундяя, який оголосив "свящєную войну"
щось в тебе в голові все переплуталося - ми воюємо через те, що на нас напали. й хочуть знищити. й Зе тут ні до чого.
євреї так й не змогли домовитися з гітлером - але оскільки спротив не чинили, рахунок на табло... дуже важкий й важливий урок для Ізраіля...
Молодь їде: дозвіл на виїзд чоловіків за кордон б'є по українському бізнесу
Після ухвалення урядової постанови, яка дозволила виїзд чоловіків віком 18–22 років за кордон, у сфері обслуговування та роздрібної торгівлі почалися масові звільнення.
Уже з перших днів після набрання чинності документом, компанії відчули відтік молодих працівників. Виїзд чоловіків за кордон — ресторани першими відчули кадрові втрати
"У нас вже звільнилися 12 людей з дня, відколи дозволили виїзд за кордон ще й хлопцям 18−22 років", – розповів співвласник львівської ресторанної групи FAMI Валерій Созановський. За його словами, йдеться про офіціантів, бариста та кухарів.
У холдингу !FEST також фіксують відтік кадрів.
"З 28 серпня маємо вже 22 звільнених хлопців", – зазначив PR-директор компанії Тарас Маселко. Він додав: "З ними виїздять і жінки. Хлопці аргументують своє рішення тим, що мають тепер дозвіл на перетин кордону і хочуть спробувати себе в іншій країні — можливо, повернуться".
Маселко уточнив, що для !FEST це не критично, адже у компанії працює 1350 людей, серед них 203 чоловіки віком 18–22 років, переважно кухарі, бармени та офіціанти. Директор з розвитку готельно-ресторанного холдингу Cartel у Буковелі Валерій Поляков повідомив: "Одразу після постанови Кабміну з ресторанів компанії пішло 20% від загальної кількості хлопців 18−22 років".
Він пояснив, що ситуація загострилася й через завершення літнього сезону.
"Ті чоловіки, кому залишалося два тижні чи пів року до 23-х років, кажуть: "У мене є лотерейний білет і я ним скористаюся". Ми завжди звільняли частину людей у вересні, тому скорочення персоналу частково нам на руку, але глобально — це лякає", – додав Поляков. https://focus.ua/uk/economics/723300-vi ... mu-biznesu
Облік виїзду за кордон чоловіків 18–22 років після зняття обмежень не ведеться, — ДПСУ Коментуючи отриману відповідь, Железняк заявив, що вважає її формальною відпискою. На його думку, підрахунок можливо здійснити хоча б за датами народження осіб, які скористалися правом виїзду за кордон. Депутат припустив, що влада свідомо уникає оприлюднення цих даних, і додав, що причини такого підходу є очевидними. https://focus.ua/uk/ukraine/723304-viji ... -gromadyan