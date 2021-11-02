Кабінет міністрів прогнозує складний опалювальний сезон в Україні. Це викликано світовою енергетичною кризою.
Дивися повний текст Уряд очікує складний на опалювальний сезон в Україні.
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Додано: Чет 04 лис, 2021 11:58
Уряд очікує складний на опалювальний сезон в Україні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Уряд очікує складний на опалювальний сезон в Україні.
Додано: Чет 04 лис, 2021 11:58
Брехун! Людям просто замилюють очі. Хто не вірить - хай гляне ціни на опалення, тільки не для населення...а для інших споживачів. А це усі - від дрібних парихмахерських та магазинчиків біля дому до виробництва всього і вся. Питання із зірочкою: а що буде з цінами на товари і послуги, коли до підприємців дійде суть такого...покращення.
Додано: Чет 04 лис, 2021 12:00
осенне-зимний мы с горем пополам пройдем, а вот зимне-весенний - под вопросом.
Додано: Чет 04 лис, 2021 14:47
Тарифы для населения не поднимут не от доброты душевной, а потому что если газ сделать для населения рыночным то окажется что в субсидиях нуждается большинство домохозяйств в стране))
Додано: Чет 04 лис, 2021 14:58
І де він збрехав?
То виходить брехун якраз ти.
Додано: Чет 04 лис, 2021 15:04
Re: Уряд очікує складний на опалювальний сезон в Україні
Не треба палити як очманілі коли на вулиці +15. Складний сезон в них? Відбивають гроші, вигризаючи їх з кишень людей, тим більше закони про списання вже ухвалили.
Додано: Чет 04 лис, 2021 15:32
якщо піднімуть для населення, то населення підніме їх потім на вила, це як 2+2, навіть the 95 команда це розуміє
Додано: Чет 04 лис, 2021 15:56
Це анекдот. Нормально жили, все було ОК, аж тут раптово, опа, і настала зима! Хто б міг подумати? А влітку ви що робили, панове офшорщики? Може замість того, щоб знімати серіали для продажу в Росію, треба було закуповувати газ і вугілля, поки ціни були низькі? А тепер, виявляється, "зараз стоїть завдання", мля. За жодної влади такого дебілізму не було.
Додано: Чет 04 лис, 2021 16:44
Нет в мире никакого энергетического кризиса,он есть в Украине.Спотовый рынок в Европе-это не более 15% от всег рынка.
Додано: Чет 04 лис, 2021 16:57
Вони ж останні місяці постійно казали що готові до опалювального сезону. То чому він буде складним?
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