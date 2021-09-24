Уряд очікує складний на опалювальний сезон в Україні
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equinox написав:Вони ж останні місяці постійно казали що готові до опалювального сезону. То чому він буде складним?
Так і вугілля немає. Ось і вся логіка. За даними Міністерства енергетики, станом на 21 жовтня 2021 року на складах ТЕС та ТЕЦ знаходиться майже 593 000 тонн вугілля. Це у 4,5 рази менше, ніж за планом, затвердженим Міненерго – обов'язковим для виконання графіком накопичення вугілля на складах до зими. http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=245591092