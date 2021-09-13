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Німецький конкурент Jysk та
IKEA продає свою мережу...

Німецький конкурент Jysk та IKEA продає свою мережу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 19:47

Німецький конкурент Jysk та IKEA продає свою мережу...

Пропонуємо до обговорення:
Власники мережі магазинів декору Butlers виставили її на продаж за $1,2 млн. Про це повідомила компанія InVenture, яка займається супроводом цієї угоди, що включає сім магазинів.

Дивися повний текст Німецький конкурент Jysk та IKEA продає свою мережу магазинів в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 19:47

Нечем стало сдачу давать.
Ratatui
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Модератори: Ірина_, Модератор

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