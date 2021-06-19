Територіальні громади будуть вести реєстри виключно в електронному форматі.
Дивися повний текст Зміну місця реєстрації перевели у «Дію».
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 05 лис, 2021 15:34
Зміну місця реєстрації перевели у «Дію»
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зміну місця реєстрації перевели у «Дію».
Додано: П'ят 05 лис, 2021 15:34
А что делать для смены регистрации фоп(перевод между налоговыми) А если ипотека (нужно разрешение от банка)? Все ли предусмотрено?
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