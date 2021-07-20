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Румунія збирається стати центром розповсюдження малих...
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Додано: Вів 09 лис, 2021 01:45
Пропонуємо до обговорення:
На полях конференції COP26 у Глазго президент Румунії та спеціальний представник США підписали угоду про будівництво у Румунії станції із шести модулів атомних малих реакторів. Як проект обрані 77-МВт модулі американської компанії NuScale. В експлуатацію ММР NuScale у Румунії розраховують ввести у 2028 році, а потім поширити досвід на інші країни Європейського союзу.
Дивися повний текст Румунія збирається стати центром розповсюдження малих атомних модульних реакторів по Європі
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Додано: Вів 09 лис, 2021 01:45
Ещё немножко и миниатюрные атомные реакторы из фалаута не будут такой сказкой
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kravzovandr
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