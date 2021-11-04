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Справа «Роттердам+»: названо
дату слухання апеляції...

Справа «Роттердам+»: названо дату слухання апеляції...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 10:15

Справа «Роттердам+»: названо дату слухання апеляції...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті суду.

Дивися повний текст Справа «Роттердам+»: названо дату слухання апеляції заводів Коломойського на рішення ВАКС.
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 10:15

Коломойський намагається зруйнувати Україну
sergiykopyl
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