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Чи може поліція може
перевірити наявність...

Чи може поліція може перевірити наявність...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 08:53

  Цитрин написав:Проверять сертификаты может, но только при условии добровольного согласия на проверку. Т.к. такой сертификат содержит врачебную тайну, требовать его предъявления без добровольного согласия нельзя.

Никакого отношения к врачебной тайне сертификат не имеет.
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 08:54

Re: Чи може поліція може перевірити наявність...

З нашими вільнолюдями треба як в Індії, палками.
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 09:00

Кузя
А что не так Цитрин написал?
Вроде все правильно.
Другое интересно, я нигде не видел запрета на нахождение в общественных местах,только транспорт. Вот тебя остановили, спросили о наличии, ответил Нет и пошел дальше.

Давно какой-то юморист на сцене рассказывал, как вахтер спросил есть ли пропуск на предприятие, ему сказали что пропуска нет, но его задача проверять наличие пропусков и пускать всех
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 13:29

Проверять может, только потом может получить уголовное дело по ст. 265 и 382 ч. 4.
asdasd
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 13:31

  unicdima написав:
  Цитрин написав:Проверять сертификаты может, но только при условии добровольного согласия на проверку. Т.к. такой сертификат содержит врачебную тайну, требовать его предъявления без добровольного согласия нельзя.

Никакого отношения к врачебной тайне сертификат не имеет.

Что вы говорите? А для получения сертификата к врачу уже не надо обращаться? Обратите внимание, что по небезызвестной статье 39.1 даже факт обращения к врачу является медицинской тайной.
asdasd
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 13:33

Цель полиции - помочь достичь коллективного иммунитета? Вы серьёзно? Это в каком законе такое написано?
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 13:53

Почему и зачем "лечат" здоровых?
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Абсурдность статьи в том, что для того чтобы перемещаться по улице никакого сертификата НЕ НАДО)).
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