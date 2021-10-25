Никакого отношения к врачебной тайне сертификат не имеет.
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Додано: Сер 10 лис, 2021 08:53
Додано: Сер 10 лис, 2021 08:54
Re: Чи може поліція може перевірити наявність...
З нашими вільнолюдями треба як в Індії, палками.
Додано: Сер 10 лис, 2021 09:00
Кузя
А что не так Цитрин написал?
Вроде все правильно.
Другое интересно, я нигде не видел запрета на нахождение в общественных местах,только транспорт. Вот тебя остановили, спросили о наличии, ответил Нет и пошел дальше.
Давно какой-то юморист на сцене рассказывал, как вахтер спросил есть ли пропуск на предприятие, ему сказали что пропуска нет, но его задача проверять наличие пропусков и пускать всех
Додано: Сер 10 лис, 2021 13:29
Проверять может, только потом может получить уголовное дело по ст. 265 и 382 ч. 4.
Додано: Сер 10 лис, 2021 13:31
Что вы говорите? А для получения сертификата к врачу уже не надо обращаться? Обратите внимание, что по небезызвестной статье 39.1 даже факт обращения к врачу является медицинской тайной.
Додано: Сер 10 лис, 2021 13:33
Цель полиции - помочь достичь коллективного иммунитета? Вы серьёзно? Это в каком законе такое написано?
Додано: Сер 10 лис, 2021 14:30
Абсурдность статьи в том, что для того чтобы перемещаться по улице никакого сертификата НЕ НАДО)).
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