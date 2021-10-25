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Чи може поліція може
перевірити наявність...

Чи може поліція може перевірити наявність...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 15:48

  LOKY написав:Абсурдность статьи в том, что для того чтобы перемещаться по улице никакого сертификата НЕ НАДО)).


недоработочка

в Россиии уже планируют билеты на поезд продавать по QR кодам
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 15:50

  cohan написав:
  LOKY написав:Абсурдность статьи в том, что для того чтобы перемещаться по улице никакого сертификата НЕ НАДО)).


недоработочка

в Россиии уже планируют билеты на поезд продавать по QR кодам

К сожалению, да. Россия берёт пример с Украины :-) У нас-то в поезда уже не пускают без "собачьего паспорта".
asdasd
 
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