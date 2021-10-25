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Чи може поліція може
перевірити наявність...

Чи може поліція може перевірити наявність...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234>
Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 15:48

  LOKY написав:Абсурдность статьи в том, что для того чтобы перемещаться по улице никакого сертификата НЕ НАДО)).


недоработочка

в Россиии уже планируют билеты на поезд продавать по QR кодам
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 15:50

  cohan написав:
  LOKY написав:Абсурдность статьи в том, что для того чтобы перемещаться по улице никакого сертификата НЕ НАДО)).


недоработочка

в Россиии уже планируют билеты на поезд продавать по QR кодам

К сожалению, да. Россия берёт пример с Украины :-) У нас-то в поезда уже не пускают без "собачьего паспорта".
asdasd
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 17:36

  asdasd написав:
  unicdima написав:
  Цитрин написав:Проверять сертификаты может, но только при условии добровольного согласия на проверку. Т.к. такой сертификат содержит врачебную тайну, требовать его предъявления без добровольного согласия нельзя.

Никакого отношения к врачебной тайне сертификат не имеет.

Что вы говорите? А для получения сертификата к врачу уже не надо обращаться? Обратите внимание, что по небезызвестной статье 39.1 даже факт обращения к врачу является медицинской тайной.

Для особо упоротых МОЗ даже выдал официальное разъяснение
https://moz.gov.ua/article/news/perevir ... nennja-moz
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 19:31

может и могут, но уж явно не на улице
ali_babaika
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 19:52

х[/quote]

Полицейский не вахтер, а силовик. Он будет выполнять то, что примет законодатель. .[/quote]
поправочка. этот постулат отменён с 2014 года )))
Вона, посадили Омоновцев... не смотря на то что им приказ давал Законодатель.

Как видим, "законодатель" сегодня один - завтра другой..
Сегодня ты "проверил" наличие бумажки - завтра проверят тебя.
И хорошо если не лопатой по хребту.
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 19:53

  unicdima написав:Для особо упоротых МОЗ даже выдал официальное разъяснение
https://moz.gov.ua/article/news/perevir ... nennja-moz

Было бы странно, если бы МОЗ написал, что полицаев можно слать на йух :) Но если, как пишет МОЗ, сертификат ничего не говорит о состоянии здоровья и наличии визита к врачу (по факту да, не говорит ;) ) и требуют его просто из дурости властей, то должен быть и официальный способ получить его без врача и медицинских процедур.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 21:27

  moveton написав:
  unicdima написав:Для особо упоротых МОЗ даже выдал официальное разъяснение
https://moz.gov.ua/article/news/perevir ... nennja-moz

Было бы странно, если бы МОЗ написал, что полицаев можно слать на йух :) Но если, как пишет МОЗ, сертификат ничего не говорит о состоянии здоровья и наличии визита к врачу (по факту да, не говорит ;) ) и требуют его просто из дурости властей, то должен быть и официальный способ получить его без врача и медицинских процедур.

Дополню немного.
К медицинской тайне относится и сам факт обращения за помощью, и любая информация полученная в процессе, в т.ч. например отношения в семье, сексуальная жизнь, кто что кушает и чем ходит в туалет, как часто, какие сны видит, и т.д., несмотря на то, что особо упоротые не относят это к вопросам медицины.
Например ВИЧ-статус - такая же секретная информация
gh78
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 23:56

  gh78 написав:
  moveton написав:
  unicdima написав:Для особо упоротых МОЗ даже выдал официальное разъяснение
https://moz.gov.ua/article/news/perevir ... nennja-moz

Было бы странно, если бы МОЗ написал, что полицаев можно слать на йух :) Но если, как пишет МОЗ, сертификат ничего не говорит о состоянии здоровья и наличии визита к врачу (по факту да, не говорит ;) ) и требуют его просто из дурости властей, то должен быть и официальный способ получить его без врача и медицинских процедур.

Дополню немного.
К медицинской тайне относится и сам факт обращения за помощью, и любая информация полученная в процессе, в т.ч. например отношения в семье, сексуальная жизнь, кто что кушает и чем ходит в туалет, как часто, какие сны видит, и т.д., несмотря на то, что особо упоротые не относят это к вопросам медицины.
Например ВИЧ-статус - такая же секретная информация

Однозначно з нашими вільнолюдЯми треба палицями як у Індії і з мед.допомогою як у Сингапурі, бо воно видєлується поки півень не клюне, а потім вищить- мені государство должно.
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 00:14

  unicdima написав:Однозначно з нашими вільнолюдЯми треба палицями як у Індії і з мед.допомогою як у Сингапурі, бо воно видєлується поки півень не клюне, а потім вищить- мені государство должно.

Так - платнику податків, відповідно до законодавства.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 00:20

  unicdima написав:Однозначно з нашими вільнолюдЯми треба палицями як у Індії і з мед.допомогою як у Сингапурі, бо воно видєлується поки півень не клюне, а потім вищить- мені государство должно.

Если считать, что граждане - это разумные люди, то, как в Сингапуре, было бы правильно. Но попробуй реально откажи, когда такое всё таки попадёт в больницу: по-любому хай будет до небес. Поэтому приходится по сути палками, хоть это и не законно. Честно говоря, не понимаю проблемы сделать всё по закону: ввести ЧП и официально временно послать свободы нах. Но нет, почему-то хочется и на свободы положить и сделать вид, что этого не происходит.
moveton
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