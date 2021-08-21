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Умови законного припинення
трудового договору

Умови законного припинення трудового договору
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 00:10

Умови законного припинення трудового договору

Пропонуємо до обговорення:
Коли припинення трудового договору вважатимуть законним.

Дивися повний текст Умови законного припинення трудового договору.
R2
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Модератори: Ірина_, Модератор

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