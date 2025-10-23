RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Умови «єОселі» стали
жорсткішими: що змінилося

Умови «єОселі» стали жорсткішими: що змінилося
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2026 13:48

Умови «єОселі» стали жорсткішими: що змінилося

Пропонуємо до обговорення:
2026 року змінилися умови програми доступного кредитування житла «єОселя». Уряд вніс зміни ще у грудні 2025 року. З одного боку, є позитив ― мобілізовані військові зможуть оформити іпотеку під 3%, як і контрактники. З іншого ― з’явилися суттєві обмеження, які стосуються площі та ціни об’єкта. Розбираємося, як оновлення умов вплине на попит державної іпотеки та на ринок нерухомості загалом.

Дивися повний текст
Умови «єОселі» стали жорсткішими: що змінилося
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100827
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2026 13:48

Шановні читачі!

Чи вірите Ви, що програма «єОселя» залишиться масовою після таких нововведень, чи вона перетворюється на інструмент підтримки виключно забудовників?
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5438
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1204 раз.
Подякували: 2092 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Зеленський назвав умови, які повернуть бізнес і людей у села
R2 » Вів 10 лют, 2026 07:03
2 6009
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 лют, 2026 08:18
Примат
Де і скільки можна заробити в Австрії (умови)
R2 » Чет 13 лис, 2025 16:52
2 1199
Переглянути останнє повідомлення
Чет 13 лис, 2025 20:44
M-Audio
Які професії стали неочікувано популярними у 2025 році
R2 » Чет 23 жов, 2025 06:02
1 997
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 жов, 2025 06:02
prodavecmacdonalds

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПДР України (111)
10.03.2026 15:26
Sense Bank (15711)
10.03.2026 15:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.