Умови «єОселі» стали жорсткішими: що змінилося
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 10 бер, 2026 13:48
Пропонуємо до обговорення:
2026 року змінилися умови програми доступного кредитування житла «єОселя». Уряд вніс зміни ще у грудні 2025 року. З одного боку, є позитив ― мобілізовані військові зможуть оформити іпотеку під 3%, як і контрактники. З іншого ― з’явилися суттєві обмеження, які стосуються площі та ціни об’єкта. Розбираємося, як оновлення умов вплине на попит державної іпотеки та на ринок нерухомості загалом.
-
Додано: Вів 10 бер, 2026 13:48
Шановні читачі!
Чи вірите Ви, що програма «єОселя» залишиться масовою після таких нововведень, чи вона перетворюється на інструмент підтримки виключно забудовників?
-
