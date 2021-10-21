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Як працюватиме COVID-амністія для тих, хто купив...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 10 лис, 2021 09:05
Пропонуємо до обговорення:
Про це сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі ток-шоу "Свобода слова на ICTV".
Дивися повний текст Як працюватиме COVID-амністія для тих, хто купив сертифікат - пояснення МОЗ
.
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Додано: Сер 10 лис, 2021 09:05
Ну так а сам власник підробного сертифікату понесе відповідальність?
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Додано: Сер 10 лис, 2021 09:49
0mage0 написав:
Ну так а сам власник підробного сертифікату понесе відповідальність?
... а сімейний лікар повідомить Нацполіцію про контакти того, хто виписав підроблений документ, щоб далі справу розглядали у суді», — пояснив процедуру Ляшко.
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_hunter
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Додано: Сер 10 лис, 2021 10:46
расстрельные тройки должны уже действовать на месте обнаружения если у кого-то нет сертификата или он поддельный - только так можно побороть эпидемию смертельной пандемии
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Додано: Сер 10 лис, 2021 11:14
_hunter написав:
хто виписав підроблений документ
Наскільки я розумію, той, хто виписав підроблений документ це, власне, особа, що зробила підробку, а я писав про того, на чиє ім'я виписаний сертифікат, тобто "клієнт". Ну і, зрештою, якщо клієнта легко ідентифікувати, то як перевірити, хто підробив документ, адже лікар це не слідчий, не експерт.
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Додано: Сер 10 лис, 2021 11:24
0mage0 написав:
Наскільки я розумію, той, хто виписав підроблений документ це, власне, особа, що зробила підробку
_hunter написав:
хто виписав підроблений документ
, а я писав про того, на чиє ім'я виписаний сертифікат, тобто "клієнт"
. Ну і, зрештою, якщо клієнта легко ідентифікувати, то як перевірити, хто підробив документ, адже лікар це не слідчий, не експерт
.
Правильно.
Ну так и я про него писал.
Ему ничего проверять и не нужно -- просто передать имя "власне, особа, що зробила підробку" в полицию.
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_hunter
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Додано: Сер 10 лис, 2021 14:19
Что-то логики тут нет. Зачем человеку специально купившему сертификат, чтобы не проходить вакцинацию, идти потом и вакцинироваться вживую сдавая при этом место выдачи. Если бы хотел вакцинироваться, то уже сделал бы это давно.
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LOKY
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Додано: Сер 10 лис, 2021 15:22
LOKY написав:
... Зачем человеку специально купившему сертификат, чтобы не проходить вакцинацию, идти потом и вакцинироваться вживую сдавая при этом место выдачи. ...
Да мало ли зачем... -- например отвез на кладбище друга-соседа -- проведав его пару раз в ковидном отделении -- оно мозги знатно прочищает...
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_hunter
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Додано: Сер 10 лис, 2021 15:51
0mage0 написав:
Ну так а сам власник підробного сертифікату понесе відповідальність?
Само собой. Даже если вам кто-то скажет,что так не будет.
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asdasd
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Додано: Сер 10 лис, 2021 16:02
asdasd написав: 0mage0 написав:
Ну так а сам власник підробного сертифікату понесе відповідальність?
Само собой. Даже если вам кто-то скажет,что так не будет.
Вам стоит изучить значение незнакомого слова "амнистия"
Последствия для "покупателей" (точнее для неуспевших) будут только после сворачивания программы.
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