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Меморандум з МВФ передбачає
відмову України від...

Меморандум з МВФ передбачає відмову України від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 10:09

Меморандум з МВФ передбачає відмову України від...

Пропонуємо до обговорення:
Україна пообіцяла МВФ відмовитися від пільгових тарифів на газ, електрику, опалення і гарячу воду для населення.

Дивися повний текст Меморандум з МВФ передбачає відмову України від пільгових тарифів на газ для населення.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 10:27

В меморандуме на первом месте стоит борьба с коррупцией,но это ни кого не "напрягает" главное исполнить обязательства по всевозможным повышениям.Главным для государства должно быть благосостояние своих граждан налогоплательщиков,а не навязываемые меморандумы.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 10:52

Ворьё местное маморандумами, прикрывается....
Всё это закончится .... с такой жадностью, далеко не уедут.
А МВФ фиолетово, какие мы цены платим, им важно понять из чего % по выданным кредитам мы будем платить за бывших и текущих воров в правительстве.
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 10:56

Re: Меморандум з МВФ передбачає відмову України від...

Абсолютно справедливо.
Від "пільгових" тарифів, що фінансуються з податків найбідніших, найбільше виграють найбагатші, власники маєтків в 500 -700 м.кв., з басейнами і оранжереями.
МВФ не має ЖОДНИХ претензій до субсидування нвйбідніших.
Cris
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 11:16

Все логічно. Головне, щоб половину бюджету країни на субсидії не пустили.
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 11:48

МВФ далёк от украинских реалий,они приезжают в Украину живут в отелях 5* и читают отчёты что у нас зарплата перевалила за 500$,ВВП страны растёт, инвестиции просто льются через край уже приходится отгонять инвестора палками с нашей страны))и не понимают с чего бы государству субсидировать населению тарифы на газ,главное уметь подавать информацию, что что а победные резолюции наше всё...
livs375
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