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Меморандум з МВФ передбачає
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Меморандум з МВФ передбачає відмову України від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 18:29

Цікаво, що про електрику ні слова ж...


* Газ. ~1.11₴/кВт*год (~9кВт*год/м³; ~10₴/м³ сумарно).

* ЦО. ~1.55₴/кВт*год (від січня 2021 підняли до ~1800₴/Гкал, що рівне 1800₴/1163 = 1.55₴/кВт*год. Але неясно чи ті 1.55кВт*год таки доходили повністю до квартири від загальнобудинкового лічильника у підвалі...

* Електрика. ~1.68₴/кВт*год. А нічна -- 50% чи навіть і 40%... І так вона потрапить на перше місце. :)


Тобто -- вже по нинішніх цінах електрика може бути вигіднішою...
Невже її не потягнуть слідом за газом і ЦО кудись до 4₴/кВт*годину...?
Bobua
 
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