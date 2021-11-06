Меморандум з МВФ передбачає відмову України від...

Додано: Сер 10 лис, 2021 22:40

Bobua написав: Тобто -- вже по нинішніх цінах електрика може бути вигіднішою... Тобто -- вже по нинішніх цінах електрика може бути вигіднішою...

Scotch написав: Низькі ціни на газ-корупція, а високі немає? Це що за марення взагалі? Саме надвисокі ціни-це і є корупція. Низькі ціни на газ-корупція, а високі немає? Це що за марення взагалі? Саме надвисокі ціни-це і є корупція.

livs375 написав: А скільки на вашу людину в нашій країні зможе платити орієнтовно 10.000грн на місяць за одне опалення? На сьогодні це і є ринкова ціна на газ, А скільки на вашу людину в нашій країні зможе платити орієнтовно 10.000грн на місяць за одне опалення? На сьогодні це і є ринкова ціна на газ,

livs375 написав: посадити 90% домогосподарств на субсидії так у бюджеті просто немає таких грошей посадити 90% домогосподарств на субсидії так у бюджеті просто немає таких грошей

Може бути, але не є. Якщо всі "налягатимуть" на нічний тариф і вночі буде споживання як вдень, то такого тарифу не буде. Тож рахуйте по 1.68 грн.Не високі, а ринкові. А за штучно низькі ціни доплачують з бюджету, тобто з грошей платників податків. Ви платите не тільки за своє опалення, а й за опалення того, хто має будинок в 10 разів більший і споживає в 10 разів більше газу за низькою ціною це раз. Ну і два, власне, корупція: Нафтогаз продає газ ТКЕ нібито для населення, вони завищують споживання, а залишок газу продають вже за ринковою ціною.А скільки людей може їздити на новому мерседесі? Опалення це розкіш. А якщо зробити тепломодернізацію будинку та мереж можливо 10000 грн/місяць перетворяться на 5000? І так, за тепломодернізацію теж треба буде заплатити. Нічого безкоштовного не буває.Я не прихильник субсидій, але насправді є. Якщо в бюджеті є гроші на покриття різниці між ринковою ціною та встановленою низькою ціною газу, то ця різниця і буде максимальною сумою, на яку збільшаться субсидії. То ж, в принципі, можна залишити все майже як є, просто змінити механізм фінансування з компенсації низької ціни на роздачу субсидій. А можна стимулювати до ощадливості та тепломодернізації.