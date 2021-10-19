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Кабмін має намір продати Центренерго та держшахти
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 10 лис, 2021 12:58
Пропонуємо до обговорення:
Міністерство енергетики пропонує відмовитись від ліквідації НАК Енергетична компанія України та передати їй державний пакет акцій Центренерго та державні вугільні шахти.
Дивися повний текст Кабмін має намір продати Центренерго та держшахти
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Додано: Сер 10 лис, 2021 12:58
Совсем не хотят нести ответственности за ситуацию в энергетике.
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