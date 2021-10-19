Міністерство енергетики пропонує відмовитись від ліквідації НАК Енергетична компанія України та передати їй державний пакет акцій Центренерго та державні вугільні шахти.
Дивися повний текст Кабмін має намір продати Центренерго та держшахти.
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Додано: Сер 10 лис, 2021 12:58
Кабмін має намір продати Центренерго та держшахти
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін має намір продати Центренерго та держшахти.
Додано: Сер 10 лис, 2021 13:59
А можно попросить ещё метро продать? Всё равно вы не разрешаете людям на нём ездить...
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