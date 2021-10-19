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Кабмін має намір продати
Центренерго та держшахти

Кабмін має намір продати Центренерго та держшахти
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 12:58

Кабмін має намір продати Центренерго та держшахти

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство енергетики пропонує відмовитись від ліквідації НАК Енергетична компанія України та передати їй державний пакет акцій Центренерго та державні вугільні шахти.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 12:58

Совсем не хотят нести ответственности за ситуацию в энергетике.
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 13:59

А можно попросить ещё метро продать? Всё равно вы не разрешаете людям на нём ездить...
asdasd
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 14:57

Каждый год каждый Кабмин "має намір продати Центренерго". Традиция такая. Уже лет 13-14 как. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 18:16

А потом в три дорога покупать уголёк у ахметки.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 18:54

Большинство шахт оставшихся в Украине это просто балласт которые тянут из бюджета приличные деньги,мало того что залежи на больших глубинах так ещё уголь не антрацитовой группы и по факту никуда не годен,для наших ГЭС нужен совершенно другой уголь который остался на той территории...
livs375
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