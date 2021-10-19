Міністерство енергетики пропонує відмовитись від ліквідації НАК Енергетична компанія України та передати їй державний пакет акцій Центренерго та державні вугільні шахти.
Дивися повний текст Кабмін має намір продати Центренерго та держшахти.
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Додано: Сер 10 лис, 2021 12:58
Кабмін має намір продати Центренерго та держшахти
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін має намір продати Центренерго та держшахти.
Додано: Сер 10 лис, 2021 13:59
А можно попросить ещё метро продать? Всё равно вы не разрешаете людям на нём ездить...
Додано: Сер 10 лис, 2021 14:57
Каждый год каждый Кабмин "має намір продати Центренерго". Традиция такая. Уже лет 13-14 как.
Додано: Сер 10 лис, 2021 18:54
Большинство шахт оставшихся в Украине это просто балласт которые тянут из бюджета приличные деньги,мало того что залежи на больших глубинах так ещё уголь не антрацитовой группы и по факту никуда не годен,для наших ГЭС нужен совершенно другой уголь который остался на той территории...
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