RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Сбербанк не бачить можливостей
залишитися в Україні

Сбербанк не бачить можливостей залишитися в Україні
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 21:31

Сбербанк не бачить можливостей залишитися в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Російський Сбербанк активно шукає варіант продажу української «дочки», але для цього забагато юридичних складнощів.

Дивися повний текст Сбербанк не бачить можливостей залишитися в Україні.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 96162
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 21:32

"Но мы будем искать, конечно, варианты ухода с рынка, потому что мы не видим дальнейших перспектив нашего пребывания там"-а разве нельзя переименоваться в МР Банк и остаться работать дальше?
Русский стандарт назвался Форвардом и ничего,живёт себе.
Sanyok77
Аватар користувача
 
Повідомлень: 457
З нами з: 31.08.13
Подякував: 14 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: hno3 і 35 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Зарплата держслужбовців в Україні кардинально зміниться:...
R2 » Сер 10 лис, 2021 16:16
2 108
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лис, 2021 21:18
ruslan42212
Скільки заробляють бухгалтери в Україні (інфографіка)
R2 » Сер 10 лис, 2021 14:23
2 150
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лис, 2021 20:20
moveton
У ЄС побачили зниження корупції в Україні
R2 » Сер 10 лис, 2021 18:12
0 48
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лис, 2021 18:12
R2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (34624)
10.11.2021 21:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.