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Сбербанк не бачить можливостей
залишитися в Україні

Сбербанк не бачить можливостей залишитися в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 21:31

Сбербанк не бачить можливостей залишитися в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Російський Сбербанк активно шукає варіант продажу української «дочки», але для цього забагато юридичних складнощів.

Дивися повний текст Сбербанк не бачить можливостей залишитися в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 21:32

"Но мы будем искать, конечно, варианты ухода с рынка, потому что мы не видим дальнейших перспектив нашего пребывания там"-а разве нельзя переименоваться в МР Банк и остаться работать дальше?
Русский стандарт назвался Форвардом и ничего,живёт себе.
Sanyok77
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 07:43

Що взагалі заважає націоналізувати цей банк, що належить московії, як часткову (0.00001%) компенсацію захопленого Криму та ОРДЛО?
Востаннє редагувалось 0mage0 в Чет 11 лис, 2021 08:51, всього редагувалось 1 раз.
0mage0
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 08:32

Re: Сбербанк не бачить можливостей залишитися в Україні

Яка сумна новина... :)
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 08:52

Та то ребрендінгова кампанія банку. Не звертайте увагу.
Один наш форумчанин вже виклав документи.
https://twitter.com/_Smithchenko/status/1455135758252138499
farm
 
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