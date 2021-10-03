З 12 листопада патрульні поліцейські у всіх областях України почнуть використовувати спеціалізовані автомобілі - мобільні діагностичні станції.
Дивися повний текст Патрульні поліцейські контролюватимуть технічний стан автівок на дорогах.
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Додано: Чет 11 лис, 2021 10:37
Патрульні поліцейські контролюватимуть технічний стан...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Патрульні поліцейські контролюватимуть технічний стан автівок на дорогах.
Додано: Чет 11 лис, 2021 10:38
Очередной грабёж в буквальном смысле слова) замеры на выхлоп не пройдут как минимум 70% автомобилей в стране учитывая возраст нашего автопарка, закона о том что нельзя эксплуатировать автомобили с Евро 1 или 2 не говоря уже о древнем автопроме когда и Евро ещё не было в помине Нет,чем будут руководствоваться при выписке штрафа? Или чисто для кормления МВД? Зелёный начал переходить все разумные границы...Это первая ласточка, если прокатит это следующие будут легковые..
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