Патрульні поліцейські контролюватимуть технічний стан...

Додано: Чет 11 лис, 2021 20:04

Читаю все эти радостные комментарии и удивляюсь.

Народ, вы правда думаете, что будут штрафовать те чадящие ведра?

А смысл? С их владельца, кроме этого ведра, взять обычно нечего.

К тому же, автобусы и большие грузовики и так "проходят" обязательное ТО каждый год, а то и дважды в год.

Но ведь полицейским семьи кормить надо и наверх заносить по плану за такую денежную должность.

А у кого есть что взять? Правильно, у владельцев нестарых машин - 2-3 года отроду.

Так что окажется, что у вашей 2х-летней машины фары не туда светят. А с такой "неисправностью" эксплуатация запрещена, если не можете устранить на месте. Поэтому пожалте на эвакуатор и на штрафплощадку.

Не хотите на ШП? Отлично, давайте порешаем. Сколько дадите?