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Патрульні поліцейські
контролюватимуть технічний стан...

Патрульні поліцейські контролюватимуть технічний стан...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 20:07

  deneg net написав:Неужели вонючие ведра начнут убирать с дорог? Когда едешь за таким чадящим ведром или стоишь на светофоре, то готов прибить такого водятла. А колхозный ксенон - это вообще нечто. Слепят даже космонавтов.
Зная нашего брата ,вся эта идея может скатиться к банальным взяткам.
Вот и всё.

Вы всё же определитесь, чего Вы хотите:
каких-то правил на дороге, или тупо поборов от гопоты?
За "правила" - нагнали ещё Деканоидзе.
Остаётся что?
А локдаун выгонит ещё и самокатчиков.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 22:27

deneg net Колхозный ксенон ставят в основном на частных авто и это их не коснется. Аналогично с вырезанными сажевыми фильтрами и катализаторами.Хотя коптят в городе в основном автобусы, купившие техосмотр.
shokodko2017
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 23:39

У меня пока 1 вопрос. А сколько времени занимает такая диагностика ?
Igorten
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 10:06

  Igorten написав:У меня пока 1 вопрос. А сколько времени занимает такая диагностика ?

Якщо не тянути, то до 10 хвилин все разом
Sovenok
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 10:09

  Sovenok написав:
  Igorten написав:У меня пока 1 вопрос. А сколько времени занимает такая диагностика ?

Якщо не тянути, то до 10 хвилин все разом

Плюс ещё минут десять на то, чтобы отлистать взятку и положить её в нужное место.
deneg net
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