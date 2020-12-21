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Патрульні поліцейські контролюватимуть технічний стан...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 12 лис, 2021 09:39
Навіть якщо взятками будуть дрючити всерівно хороша ідея, дим дизелів а саме згорівше масло це 1 група канцирогенів, добре накидавши взяток, власник вже подумає чи може краще зробити двигун ....
Тому що зараз більшість димовозів ще хваляться що дешевше доливати 5 л дешевого масла чим двигун робити... І всі авто одразу по імпорту глушать екологію...
Деколи в місті просто вже немає чим дихати така задимленість за пижиком чи камазом
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yurii_melnykov_ca
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 09:43
livs375 Давайте будемо диміти дальше і дихати цим а потім іти і тратити багато грошей на медикаменти.... Похід по аптекам не грабіж)))
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yurii_melnykov_ca
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 10:06
Igorten написав:
У меня пока 1 вопрос. А сколько времени занимает такая диагностика ?
Якщо не тянути, то до 10 хвилин все разом
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Sovenok
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 14:06
deneg net
Такое впечатление, что большинство нытиков или еще не заработали себе на машину или последний раз владели ей еще при совке.
Я вообще не помню за последние лет 10-15, чтобы меня безосновательно останавливали, а тем более вымогали взятку. При Кучме, наверное, в последний раз. Скорее наоборот, видишь неадекватов за рулем и жалеешь, что у нас еще слишком мало "полицейского государства".
Да, вся "полицейская" Европа так живет, прикиньте. Ездят на исправных автомобилях, с пристегнутыми ремнями, на зеленый свет, да еще и не трындят за рулем по мобилке. Я во Франкфурте проехал 5 минут на заднем сидении с непристегнутым ремнем, после чего машину остановила полиция и водитель получил штраф.
Тут правильно выше написали: не нравится - "в Гондурас".
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Nickoss1
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 20:33
alt402 написав:
Читаю все эти радостные комментарии и удивляюсь.
Народ, вы правда думаете, что будут штрафовать те чадящие ведра?
А смысл? С их владельца, кроме этого ведра, взять обычно нечего.
К тому же, автобусы и большие грузовики и так "проходят" обязательное ТО каждый год, а то и дважды в год.
Но ведь полицейским семьи кормить надо и наверх заносить по плану за такую денежную должность.
А у кого есть что взять? Правильно, у владельцев нестарых машин - 1-5 лет отроду.
Так что окажется, что у вашей 2х-летней машины фары не туда светят. А с такой "неисправностью" эксплуатация запрещена, если не можете устранить на месте. Поэтому пожалте на эвакуатор и на штрафплощадку.
Не хотите на ШП? Отлично, давайте порешаем. Сколько дадите?
Поверь будут чадящие вёдра штрафовать. Поэтому продавай ведро покупай, что-то поновее.
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Ratatui
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 20:55
Kudrjavuy написав:
Харьковским
У Харкові в четвер, 11 листопада, позашляховик Toyota Land Cruiser зніс двох підлітків на "зебрі". Після зіткнення автомобіль ще кілька десятків метрів тягнув 13-річну дівчинку проїжджою частиною. Винуватцем моторошної аварії на проспекті Науки виявився черговий мажор, який міг бути під дією наркотиків.
Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомляв, що винуватець ДТП раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за статтею 309 КК України за незаконне виробництво або зберігання наркотиків, але з невідомих причин справа до суду не дійшла.
Причини відомі і дуже добре рахуються
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Додано: Суб 13 лис, 2021 02:09
alt402 написав:
Читаю все эти радостные комментарии и удивляюсь.
Народ, вы правда думаете, что будут штрафовать те чадящие ведра?
А смысл? С их владельца, кроме этого ведра, взять обычно нечего.
К тому же, автобусы и большие грузовики и так "проходят" обязательное ТО каждый год, а то и дважды в год.
Но ведь полицейским семьи кормить надо и наверх заносить по плану за такую денежную должность.
А у кого есть что взять? Правильно, у владельцев нестарых машин - 1-5 лет отроду.
Так что окажется, что у вашей 2х-летней машины фары не туда светят. А с такой "неисправностью" эксплуатация запрещена, если не можете устранить на месте. Поэтому пожалте на эвакуатор и на штрафплощадку.
Не хотите на ШП? Отлично, давайте порешаем. Сколько дадите?
Интересно, а почему вы решили, что если фары не туда светят, то это неисправность в кавычках? А ослепленный такими фарами встречный водитель не в счет? А плохое освещение дороги и объектов впереди, и как следствие, страдающая безопасность, это тоже не в счет?
И во-вторых, как вы можете убедиться, если прочитаете ПДД, в ПДД предусмотрен запрет: 1.ЭКСПЛУАТАЦИИ ТС, при которой можно убрать неисправность, а если это невозможно на месте, то двигаться к месту ремонта или стоянки, соблюдя определенные условия;
2.ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТС, при котором дальнейшее движение без устранения запрещено, но даже при этом на штрафплощадку имеют право отбуксировать только если ТС мешает проезду других автомобилей (и еще пара условий). Для этого останавливайтесь согласно правил, а не как попало.
Поэтому не надо нагнетать.
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alter
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