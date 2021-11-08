Канадська компанія Cobionix створила робота Cobi, який проводить вакцинацію без голки.
Дивися повний текст У Канаді створили робота, який вакцинує без голки.
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Додано: Чет 11 лис, 2021 17:48
У Канаді створили робота, який вакцинує без голки
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Дивися повний текст У Канаді створили робота, який вакцинує без голки.
Додано: Чет 11 лис, 2021 17:49
А маска ему зачем? Чтобы робота не заразить? Или просто так сейчас модно?
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