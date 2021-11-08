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У Канаді створили робота,
який вакцинує без голки

У Канаді створили робота, який вакцинує без голки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 17:48

У Канаді створили робота, який вакцинує без голки

Пропонуємо до обговорення:
Канадська компанія Cobionix створила робота Cobi, який проводить вакцинацію без голки.

Дивися повний текст У Канаді створили робота, який вакцинує без голки.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 17:49

А маска ему зачем? Чтобы робота не заразить? Или просто так сейчас модно?
eduard_k
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Модератори: Ірина_, Модератор

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