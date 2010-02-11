|
|
|
Гарячі новини про дорогоцінні метали
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Чет 25 вер, 2025 19:29
smdtranz написав:
масло сегодня берут по 120 баксов, все что выше это или штамп мелкий или какой-то лох
реально без мороки литье или без упаковки или какой-то другой металл 999 по 119.5-120 реально отдать.
лом любой пробы -1% переработка если с улицы. может с кого 1.5-2% снимут. но порядок цен таков.
причем конторы, торгующие слитками, с улицы на тот же штамп заряжают 115-117 на приемку. надо не забывать торговаться
В Днепре штамп 50 и 100 грамм берут по 123 за грамм, продажа 100 по 125,5 и 50 по 126
-
SAndriy1
-
-
- Повідомлень: 1033
- З нами з: 17.01.15
- Подякував: 410 раз.
- Подякували: 453 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: П'ят 26 вер, 2025 10:44
SAndriy1 написав: smdtranz написав:
масло сегодня берут по 120 баксов, все что выше это или штамп мелкий или какой-то лох
реально без мороки литье или без упаковки или какой-то другой металл 999 по 119.5-120 реально отдать.
лом любой пробы -1% переработка если с улицы. может с кого 1.5-2% снимут. но порядок цен таков.
причем конторы, торгующие слитками, с улицы на тот же штамп заряжают 115-117 на приемку. надо не забывать торговаться
В Днепре штамп 50 и 100 грамм берут по 123 за грамм, продажа 100 по 125,5 и 50 по 126
То емиссию - подряд номера и муха не сидела так берут и продают.
Слитки как и доллары - бывают разные.
-
jabba
-
-
- Повідомлень: 4965
- З нами з: 18.12.08
- Подякував: 368 раз.
- Подякували: 376 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|279
|120587
|
|
|1
|7510
|
|
|20
|12710
|
П'ят 24 січ, 2014 18:38
yarg
|