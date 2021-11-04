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У Нацполіції розповіли про
систему перевірки куплених...

У Нацполіції розповіли про систему перевірки куплених...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 13:00

  bazanoff написав:_hunter,
Напрягает то, что продавец в магазине (или любой другой мелкий персонал, служащий, клерк) требует раскрыть личную информацию и врачебную тайну гражданина Украины для реализации его конституционных прав и свобод. Это явно противозаконно.

заказывайте в интернете и не подвергайте опасности окружающих. Какие проблемы?
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 13:08

Re: У Нацполіції розповіли про систему перевірки куплених...

  sequence написав:а-а-а, я понял, у вас нет ни Дийы, не прививки.

никто не обязан их иметь. У меня также нет, например, татуировок, прививки от эболы, гражданства Израиля, странички в твиттере и много чего еще, что мне не сдалось...
Но я гражданин Украины, честный налогоплательщик и патриот. Согласно Конституции Украины я имею такие же права, как и привитые от ковида, кори и ветрянки, а также люди с удаленным апендиксом, желчным камнем и вставленными винирами или пирсингом.
bazanoff
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 00:00

еще маски с подбородков людям на нос не натянули, уже справки проверять собираются... идиоты, не? :lol:
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 10:01

  bazanoff написав:
  sequence написав:а-а-а, я понял, у вас нет ни Дийы, не прививки.

никто не обязан их иметь. У меня также нет, например, татуировок, прививки от эболы, гражданства Израиля, странички в твиттере и много чего еще, что мне не сдалось...
Но я гражданин Украины, честный налогоплательщик и патриот. Согласно Конституции Украины я имею такие же права, как и привитые от ковида, кори и ветрянки, а также люди с удаленным апендиксом, желчным камнем и вставленными винирами или пирсингом.

В зал кинотеатра без денег пройти попробуй, честный налогоплательщик и патриот :lol:
_hunter
 
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