заказывайте в интернете и не подвергайте опасности окружающих. Какие проблемы?
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 13:00
заказывайте в интернете и не подвергайте опасности окружающих. Какие проблемы?
Додано: П'ят 12 лис, 2021 13:08
Re: У Нацполіції розповіли про систему перевірки куплених...
никто не обязан их иметь. У меня также нет, например, татуировок, прививки от эболы, гражданства Израиля, странички в твиттере и много чего еще, что мне не сдалось...
Но я гражданин Украины, честный налогоплательщик и патриот. Согласно Конституции Украины я имею такие же права, как и привитые от ковида, кори и ветрянки, а также люди с удаленным апендиксом, желчным камнем и вставленными винирами или пирсингом.
Додано: Суб 13 лис, 2021 00:00
еще маски с подбородков людям на нос не натянули, уже справки проверять собираются... идиоты, не?
Додано: Суб 13 лис, 2021 10:01
В зал кинотеатра без денег пройти попробуй, честный налогоплательщик и патриот
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