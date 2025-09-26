ПриватБанк запускає кешбеки за міжнародні перекази на картки Visa
https://news.finance.ua/ua/pryvatbank-z ... artky-visa
З 25 вересня 2025 року до 25 березня 2026 року учасники програми зможуть отримати кешбек до 25 000 гривень.
Додано: Чет 25 вер, 2025 18:03
Re: ПриватБанк
Додано: П'ят 26 вер, 2025 10:25
19 вересня повністю загасив заборгованість за кредитною карткою, а 24-го банк обнулив кредитний ліміт. Ні пояснень, чому, мовчки.
Як співає Вакарчук, "ні обіцянок, ні пробачень"...
Карткою періодично користувався, на поличці не лежала. Ну що ж... так - то й так.
Єдине можливе пояснення - пару разів "заДіяв" до цього.
Ну і ... загальний кредитний ліміт по банках досить великий. Але хіба Приват через це знижує? Там і було-то нещасних 10 000.
Додано: П'ят 26 вер, 2025 10:33
То Вітя Павлик образився, що його пісню приписали Вакарчуку і подзвонив у Приват
Додано: П'ят 26 вер, 2025 12:49
Додано: П'ят 26 вер, 2025 13:23
В мене теж кожен місяць стали знижувати .Було 25 зараз11.Хоча завжди гашу.Гадаю через 2-3 місяці буде0
Додано: П'ят 26 вер, 2025 14:46
Додано: П'ят 26 вер, 2025 14:49
Додано: П'ят 26 вер, 2025 15:05
Важко сказати. Я сам регулярно користуюсь лімітом Привату для ОВДП (як в Дії, так і в Приваті), ліміт жодного разу не зрізали, а навпаки. Треба мати ширшу картину - наявність інших карток в Приваті, якими послугами Привату користуєтесь, ваша «фінансова поведінка» і так далі. Як самі банки люблять говорити - тисячі і тисячі параметрів враховуються системою для прийняття рішень..
Додано: П'ят 26 вер, 2025 16:12
це ніяк не впливає, юзаю пріват тільки як діяч вже пів року - зареквестив підняття так ще додали 30к
так що хотіли б різнути то різнули би всіх, а не займались пониженням по копійкам
Додано: П'ят 26 вер, 2025 16:14
Є ще одна Універсальна без кредитного ліміту, періодично на неї щось надходить від когось. Є ще КДВ, вона просто лежить без діла.
Ніякими особливо послугами не користуюсь, комуналку давно через Глобус плачу. Я за неї і згадав, тому що можна ОВДП брати. А так раніше - купляв, коли щось цікаве у "Привіт" надходило. Більше лежала.
Дуже давно зрізав сам кредліміт з 25 до 10к, та й той без ОВДП не сильно потрібен був.
