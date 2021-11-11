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Карантин в Україні: «жовта»
зона скоротилася, «червона»...

Карантин в Україні: «жовта» зона скоротилася, «червона»...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 10:37

Карантин в Україні: «жовта» зона скоротилася, «червона»...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні скоротили "жовту" зону до двох областей. З неї вийшла Тернопільська область.

Дивися повний текст Карантин в Україні: «жовта» зона скоротилася, «червона» — найбільша.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 10:37

Само собой: чем больше будет вакцинированных, тем больше будут болеть.
asdasd
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 11:32

  asdasd написав:Само собой: чем больше будет вакцинированных, тем больше будут болеть.

ВОЗ уже констатирует больше случаев заражения среди вакцинированных.
LOKY
 
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