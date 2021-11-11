В Україні скоротили "жовту" зону до двох областей. З неї вийшла Тернопільська область.
Дивися повний текст Карантин в Україні: «жовта» зона скоротилася, «червона» — найбільша.
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 10:37
Карантин в Україні: «жовта» зона скоротилася, «червона»...
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Дивися повний текст Карантин в Україні: «жовта» зона скоротилася, «червона» — найбільша.
Додано: П'ят 12 лис, 2021 10:37
Само собой: чем больше будет вакцинированных, тем больше будут болеть.
Додано: П'ят 12 лис, 2021 11:32
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