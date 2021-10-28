Навіть якщо наприкінці опалювального сезону виникне дефіцит газу, Україна зможе імпортувати його зі Словаччини.
Дивися повний текст У Міненерго розповіли, звідки імпортуватимуть газ у разі його дефіциту.
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 21:56
У Міненерго розповіли, звідки імпортуватимуть газ у разі...
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Дивися повний текст У Міненерго розповіли, звідки імпортуватимуть газ у разі його дефіциту.
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