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У Міненерго розповіли, звідки
імпортуватимуть газ у разі...

У Міненерго розповіли, звідки імпортуватимуть газ у разі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 21:56

У Міненерго розповіли, звідки імпортуватимуть газ у разі...

Пропонуємо до обговорення:
Навіть якщо наприкінці опалювального сезону виникне дефіцит газу, Україна зможе імпортувати його зі Словаччини.

Дивися повний текст У Міненерго розповіли, звідки імпортуватимуть газ у разі його дефіциту.
R2
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