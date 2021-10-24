Верховна Рада купить для свого автопарку автомобілі за...

Додано: Суб 13 лис, 2021 15:05

Парламент закупит два внедорожника Toyota Land Cruiser Prado в комплектации Prestige черного цвета по 1,43 млн грн

отделка сидений кожей с перфорацией;

элементы интерьера с серебристыми акцентами;

подогрев передних и задних сидений;

подушки безопасности;

Что-то не складывается у меня в голове, за наши деньги, эти "слуги" выбирают комплектацию "Престиж" в полной коже, с подогревом и другими люксовыми опциями, чтоб возить свои дохрена перетрудившиеся задницы?? По цене квартиры? Ау, вы че, а попуститься немного не хотите, почему бы не взять необходимый минимум? Ведь обычный гражданин Украины такие автомобили разве, что в рекламах видит. А для передвижения хватит самых обычных авто типа Шкоды Фабии, или пусть Васадзе подсуетится, со своими ЗаЗами и обеспечит "национальным продуктом"И что вообще за приколы брать внедорожники, неужели в Киеве настолько плохие дороги, что только на джипах проехать? Хоть бы немного совести имели и не провоцировали людей этими покупками. Вроде как времена яныка далеко позади, а тяга к излишествам и роскоши за наш с вами счет, так и осталась