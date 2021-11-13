Як ФОП вести фінансовий облік.
Дивися повний текст Як правильно вести податковий та бухгалтерський облік: поради для ФОПів.
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Додано: Нед 14 лис, 2021 08:39
Як правильно вести податковий та бухгалтерський облік:...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як правильно вести податковий та бухгалтерський облік: поради для ФОПів.
Додано: Нед 14 лис, 2021 08:39
пересічному ФОПу потрібно:
1. працювати
2. заробляти
3. виживати
ведення звітності, вибачте, це не ФОПу потрібно, не треба перекручувати.... де брати час або гроші на ту звітність? не всі можуть бухгалтера годувати, коли сім'я голодна
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