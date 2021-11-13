Як ФОП вести фінансовий облік.
Дивися повний текст Як правильно вести податковий та бухгалтерський облік: поради для ФОПів.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 14 лис, 2021 08:39
Як правильно вести податковий та бухгалтерський облік:...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як правильно вести податковий та бухгалтерський облік: поради для ФОПів.
Додано: Нед 14 лис, 2021 08:39
пересічному ФОПу потрібно:
1. працювати
2. заробляти
3. виживати
ведення звітності, вибачте, це не ФОПу потрібно, не треба перекручувати.... де брати час або гроші на ту звітність? не всі можуть бухгалтера годувати, коли сім'я голодна
Додано: Нед 14 лис, 2021 09:52
На сегодня ФЛП на грани выживания, особенно те кто в красной зоне. Клиентов меньше в разы, либо нет никого неделями, так как вакцинированных в стране единицы, 18%. Так и арендодатели еще умудряются аренду поднимать, в частности в Днепре. Доходы в минус, заплатить аренду и налоги, а себе уже нет ничего. Выживаем как можем. Честно, уже на грани. Мысль только одна, может уже пора закрываться, а тут еще и бухгалтерия, считать уже нечего
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 60 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|