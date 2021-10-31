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Пенсії суддям підняли ще
на 23 тисячі, пересічні...

Пенсії суддям підняли ще на 23 тисячі, пересічні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 10:19

Пенсії суддям підняли ще на 23 тисячі, пересічні...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні станом на жовтень середня пенсія судді становила 91,2 тис. грн.

Дивися повний текст Пенсії суддям підняли ще на 23 тисячі, пересічні українці отримали по 400 грн: озвучено розмір виплати.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 10:19

А судьи пенсионеры не лопнут?
straponesa
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 11:28

Це - перемога гідності? А вчителі відчувають цю перемогу?
dnnikolay74
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 11:28

Завидую тем кто свалил из страны, они хоть может и не в шоколаде, но хоть не видят этого позора.

P.S. А сколько там у нас времени проходит от революции до революции ? :) Или в нынешней редакции любой потенциальный революционер агент кремля ? ;)
Igorten
 
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