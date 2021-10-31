Пенсії суддям підняли ще на 23 тисячі, пересічні...

Додано: Нед 14 лис, 2021 14:21

Абсурд и страна абсурда.

Никакие, даже самые большие зарплаты не будут останавливать от взяток, это только пропорционально повлияет на размер суммы. А вот что повлияет, это не увеличение зп, а полный контроль. От контроля за расходами судьи и родственников, до пересмотра спорных дел и провокаций взятками. Тогда может и будет дело. И вот когда к судьям не будет вопросов у общества и восстановится уровень доверия, только после этого, можем говорить о пересмотре зарплат. И никак не в 10-20 раз больше средней по стране, а адекватно нагрузке. Почему-то могут в Германии судьи получать +- как квалифицированный работник и нормально жить, а у нас *лядский судейский корпус это небожители и им всегда мало.



Цитата "Средняя зарплата начинающего судьи в Германии достигает €3700 в месяц, то есть €44400 в год. К концу судейской карьеры зарплаты увеличиваются почти вдвое, так женатый судья в Берлине получает €6384 в месяц"