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Зростатання на 20-25% щороку:
прогноз Нацбанку щодо...

Зростатання на 20-25% щороку: прогноз Нацбанку щодо...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 13:48

Зростатання на 20-25% щороку: прогноз Нацбанку щодо...

Пропонуємо до обговорення:
Причина – потреба приведення тарифів до економічно обґрунтованого рівня.

Дивися повний текст Зростатання на 20-25% щороку: прогноз Нацбанку щодо тарифів на електроенергію.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 13:48

кем обоснованному?
ruslan42212
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 14:51

Re: Зростатання на 20-25% щороку: прогноз Нацбанку щодо...

Та... Справжнє зросТАТАння.

Але дивує, чому одразу не дають посилання на відповідну статтю щодо інших енергносіїв.
Було би дивно, якщо електрика дорожчатиме, а газ -- ні...
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 16:56

Обоснованное НКРЭКУ и Ахметовым,чего уж здесь не понять))инвестор как он сам себя называет имел состояние около 16млрд долларов а теперь несчастные 11 с копейками вот переживает человек нужно всей стране скинуться и восстановить пик его былой славы))
livs375
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 17:39

Это не электроэнергия дорожает!
Это Национальное платёжное средство упало.
В гривне бытовая платёжка по статье "Электроэнергия" за ноябрь в 3 раза выросла по сравнению с апрелем этого года.
Kudrjavuy
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