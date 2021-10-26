Причина – потреба приведення тарифів до економічно обґрунтованого рівня.
Дивися повний текст Зростатання на 20-25% щороку: прогноз Нацбанку щодо тарифів на електроенергію.
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Додано: Нед 14 лис, 2021 13:48
Зростатання на 20-25% щороку: прогноз Нацбанку щодо...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зростатання на 20-25% щороку: прогноз Нацбанку щодо тарифів на електроенергію.
Додано: Нед 14 лис, 2021 14:51
Re: Зростатання на 20-25% щороку: прогноз Нацбанку щодо...
Та... Справжнє зросТАТАння.
Але дивує, чому одразу не дають посилання на відповідну статтю щодо інших енергносіїв.
Було би дивно, якщо електрика дорожчатиме, а газ -- ні...
Додано: Нед 14 лис, 2021 16:56
Обоснованное НКРЭКУ и Ахметовым,чего уж здесь не понять))инвестор как он сам себя называет имел состояние около 16млрд долларов а теперь несчастные 11 с копейками вот переживает человек нужно всей стране скинуться и восстановить пик его былой славы))
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