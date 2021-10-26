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Зростатання на 20-25% щороку:
прогноз Нацбанку щодо...

Зростатання на 20-25% щороку: прогноз Нацбанку щодо...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 13:48

Зростатання на 20-25% щороку: прогноз Нацбанку щодо...

Пропонуємо до обговорення:
Причина – потреба приведення тарифів до економічно обґрунтованого рівня.

Дивися повний текст Зростатання на 20-25% щороку: прогноз Нацбанку щодо тарифів на електроенергію.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 13:48

кем обоснованному?
ruslan42212
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 14:51

Re: Зростатання на 20-25% щороку: прогноз Нацбанку щодо...

Та... Справжнє зросТАТАння.

Але дивує, чому одразу не дають посилання на відповідну статтю щодо інших енергносіїв.
Було би дивно, якщо електрика дорожчатиме, а газ -- ні...
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 16:56

Обоснованное НКРЭКУ и Ахметовым,чего уж здесь не понять))инвестор как он сам себя называет имел состояние около 16млрд долларов а теперь несчастные 11 с копейками вот переживает человек нужно всей стране скинуться и восстановить пик его былой славы))
livs375
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 17:56

НБУ стали экспертами по энергетике?Или в доле просто?
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 20:01

Як же так??? Порошенкі вже 2.5 роки немає, а тарифи ростуть!!!
І збільшує ті тарифи той, хто розповідав, що треба жити, а не виживати...
Яка прикра "несподіванка" для "усі ми преЗЕденти". Тепер - "усі ви олігархи". :)
alt402
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 20:16

  ruslan42212 написав:кем обоснованному?

Ринком.
Умовно кажучи якщо в Європі готові платити по 1 евро за кВт то чому я повинен продавати дяді Петі по 1 гривні ? Аргумент в дяді Петі немає грошей не канає.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 22:18

  ruslan42212 написав:кем обоснованному?


По справочнику Стеля...

  Ukrainian написав:Ринком.

Электроэнергия у нас - это жесткая монополия, в обход которой суворо заборонено торгувати. Поэтому какую цену монополия назначит та и будет.

Вася производящий электричество не может договориться с Петей потребляющим электричество - это запрещно. Только через монополию.

  Ukrainian написав: Умовно кажучи якщо в Європі готові платити по 1 евро за кВт то чому я повинен продавати дяді Петі по 1 гривні ? Аргумент в дяді Петі немає грошей не канає.


Умовно кажучи, якщо в США касиру супермаркету платять 2500 долларів на місяць, чому касир в АТБ повинен працювати за 300 долларів? Аргумент в АТБ немає грошей не канає. :lol:

Вы в Европу можете продать этот кВт за 1 евро? Нет. Европа у Вас его не купит так дорого, потому что цены на производство электричества в Европе сейчас 0.08 - 0.10 Евро за 1 кВтч.
Востаннє редагувалось Цитрин в Нед 14 лис, 2021 22:54, всього редагувалось 1 раз.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 22:53

Re: Зростатання на 20-25% щороку: прогноз Нацбанку щодо...

  Цитрин написав:Умовно кажучи, якщо в США касиру супермаркету платять 2500 долларів на місяць, чому касир в АТБ повинен працювати за 300 долларів? Аргумент в АТБ немає грошей не канає.

Касир може продавати свою працю кому забажає
Чому з електростанціями повино бути по іншому ?
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 22:56

  Ukrainian написав:Чому з електростанціями повино бути по іншому ?


Во первых, в Европе так дорого его у Вас его не купят. Цены там сейчас 0.08 - 0.10 Евро за 1 кВтч (см. выше ссылку). А его еще доставить туда нужно, что тоже не бесплатно.

Во вторых, если Вы будете продавать электричество за границу, оставляя украинский народ без света, очень скоро Вы не сможете его продавать из-за отсутствия работников, проводов и самого электричества... :wink:

С заводами такой трюк уже проделали. Продавали за границу все ценное, в итоге некогда богатые заводы со складами забитыми ценными материалами все ушли за границу по дешевке, остались только развалины.
Цитрин
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