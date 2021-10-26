Причина – потреба приведення тарифів до економічно обґрунтованого рівня.
Дивися повний текст Зростатання на 20-25% щороку: прогноз Нацбанку щодо тарифів на електроенергію.
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Додано: Нед 14 лис, 2021 13:48
Зростатання на 20-25% щороку: прогноз Нацбанку щодо...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зростатання на 20-25% щороку: прогноз Нацбанку щодо тарифів на електроенергію.
Додано: Нед 14 лис, 2021 14:51
Re: Зростатання на 20-25% щороку: прогноз Нацбанку щодо...
Та... Справжнє зросТАТАння.
Але дивує, чому одразу не дають посилання на відповідну статтю щодо інших енергносіїв.
Було би дивно, якщо електрика дорожчатиме, а газ -- ні...
Додано: Нед 14 лис, 2021 16:56
Обоснованное НКРЭКУ и Ахметовым,чего уж здесь не понять))инвестор как он сам себя называет имел состояние около 16млрд долларов а теперь несчастные 11 с копейками вот переживает человек нужно всей стране скинуться и восстановить пик его былой славы))
Додано: Нед 14 лис, 2021 20:01
Як же так??? Порошенкі вже 2.5 роки немає, а тарифи ростуть!!!
І збільшує ті тарифи той, хто розповідав, що треба жити, а не виживати...
Яка прикра "несподіванка" для "усі ми преЗЕденти". Тепер - "усі ви олігархи". :)
Додано: Нед 14 лис, 2021 20:16
Додано: Нед 14 лис, 2021 22:18
По справочнику Стеля...
Электроэнергия у нас - это жесткая монополия, в обход которой суворо заборонено торгувати. Поэтому какую цену монополия назначит та и будет.
Вася производящий электричество не может договориться с Петей потребляющим электричество - это запрещно. Только через монополию.
Умовно кажучи, якщо в США касиру супермаркету платять 2500 долларів на місяць, чому касир в АТБ повинен працювати за 300 долларів? Аргумент в АТБ немає грошей не канає.
Вы в Европу можете продать этот кВт за 1 евро? Нет. Европа у Вас его не купит так дорого, потому что цены
Востаннє редагувалось Цитрин в Нед 14 лис, 2021 22:54, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 14 лис, 2021 22:53
Re: Зростатання на 20-25% щороку: прогноз Нацбанку щодо...
Додано: Нед 14 лис, 2021 22:56
Во первых, в Европе так дорого его у Вас его не купят. Цены там сейчас 0.08 - 0.10 Евро за 1 кВтч (см. выше ссылку). А его еще доставить туда нужно, что тоже не бесплатно.
Во вторых, если Вы будете продавать электричество за границу, оставляя украинский народ без света, очень скоро Вы не сможете его продавать из-за отсутствия работников, проводов и самого электричества...
С заводами такой трюк уже проделали. Продавали за границу все ценное, в итоге некогда богатые заводы со складами забитыми ценными материалами все ушли за границу по дешевке, остались только развалины.
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