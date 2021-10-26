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Зростатання на 20-25% щороку:
прогноз Нацбанку щодо...

Зростатання на 20-25% щороку: прогноз Нацбанку щодо...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 23:15

  Ukrainian написав: Касир може продавати свою працю кому забажає


И Вы можете продавать всем, но в пределах Украины. Госмонополия-то которая устанавливает цены на закупку и продажу Украинская и работает в пределах Украины и обязана работать на благо Украины и её граждан.

Хотите продавать за границу? Не вопрос. Отменяйте субсидирование и дотации зеленого тарифа. Украинцы будут потреблять электричество произвденное на АЭС по себестоимости 56.6 коп за 1 кВтч. А Вы сможете продавать свою зеленую электроэнерию по самым высоким в мире ценам в Европу или куда захотите... :)

Или Вы хотели наоборот - народу Украины зеленый тариф по 5-6 грн за кВтч, а атомное электричество являющееся собственностью народа Украины производимое по 56.6 коп продавать в Европу и класть разницу в карман какому-то хитрому и жадному барону?
Цитрин
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 23:23

  Цитрин написав:Электроэнергия у нас - это жесткая монополия, в обход которой суворо заборонено торгувати. Поэтому какую цену монополия назначит та и будет.

Ну нет, не совсем. Это газ - жёсткая монополия. А электричество можно и дома делать. Продавать может и нельзя, но для себя - пожалуйста. И тогда становится абсолютно фиолетово на то, какую там цену монополия назначит.
N0mad
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 23:25

  N0mad написав:Ну нет, не совсем. Это газ - жёсткая монополия. А электричество можно и дома делать. Продавать может и нельзя, но для себя - пожалуйста.


Делать можно, но продать даже соседу нельзя, только через монополию, которая сама Вам устанавливает закупочную цену.

Газ Вы тоже можете дома производить из говна и отходов. Для себя пожалуйста :)
Цитрин
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 23:32

  Цитрин написав:Газ Вы тоже можете дома производить

Да конечно. Только до того момента, пока соседи на вас не стукнут. А они обязательно стукнут, потому что стрёмно жить на пороховой бочке. Ведь даже по закону "не менее 50 метров от любых жилых строений". Так что не надо ля-ля. Газ - тотальная монополия, а электричество - нет.
N0mad
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 23:51

Re: Зростатання на 20-25% щороку: прогноз Нацбанку щодо...

  Цитрин написав:Во первых, в Европе так дорого его у Вас его не купят. Цены там сейчас 0.08 - 0.10 Евро за 1 кВтч (см. выше ссылку).


По ссилці

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  #<12
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