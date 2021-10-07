Нинішнього року доходи місцевих бюджетів у порівнянні з минулим роком збільшилися майже на 50 мільярдів гривень.
Дивися повний текст Стало відомо, як зросли доходи місцевих бюджетів.
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Додано: Нед 14 лис, 2021 17:12
Стало відомо, як зросли доходи місцевих бюджетів
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Дивися повний текст Стало відомо, як зросли доходи місцевих бюджетів.
Додано: Нед 14 лис, 2021 17:12
Шмыгаль забыл добавить что доходы выросли чисто на инфляции,каждый год одно и то же...
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