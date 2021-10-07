RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Стало відомо, як зросли
доходи місцевих бюджетів

Стало відомо, як зросли доходи місцевих бюджетів
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 17:12

Стало відомо, як зросли доходи місцевих бюджетів

Пропонуємо до обговорення:
Нинішнього року доходи місцевих бюджетів у порівнянні з минулим роком збільшилися майже на 50 мільярдів гривень.

Дивися повний текст Стало відомо, як зросли доходи місцевих бюджетів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 96199
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 17:12

Шмыгаль забыл добавить что доходы выросли чисто на инфляции,каждый год одно и то же...
livs375
Аватар користувача
 
Повідомлень: 213
З нами з: 20.12.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 40 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ЗМІ стало відомо, який банк хоче купити Укрпошта
R2 » Чет 11 лис, 2021 14:21
7 600
Переглянути останнє повідомлення
Суб 13 лис, 2021 11:56
yanyura
Ціни на нафту зросли на тлі очікувань на рішення ОПЕК+
R2 » Чет 04 лис, 2021 21:53
2 158
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 лис, 2021 11:11
vodichka_matic
Стало відомо, коли у українців з ID-паспортами...
R2 » Чет 07 жов, 2021 15:29
2 263
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 жов, 2021 15:39
_hunter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (2566)
14.11.2021 16:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.