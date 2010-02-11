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Гарячі новини про дорогоцінні метали
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Пон 18 тра, 2026 11:16
Да, боковик по золоту на сейчас серьезный...
Gold 4547,55 USD/t.oz
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Victor8
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Додано: Вів 26 тра, 2026 13:19
Удивительная стабильность за целую неделю.
Gold 4530,65 USD/t.oz
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Victor8
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Додано: Сер 27 тра, 2026 14:41
Можна буде гарно залонгувати від 4340, якщо дійде за день-два.
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won
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Додано: Чет 28 тра, 2026 13:34
won написав:
Можна буде гарно залонгувати від 4340, якщо дійде за день-два.
Вот почти и пришел этот день...
Gold 4382,40 USD/t.oz
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Victor8
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Додано: Сер 03 чер, 2026 17:47
за даними шішки
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xsh
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Додано: Сер 03 чер, 2026 18:00
won написав:
Можна буде гарно залонгувати від 4340, якщо дійде за день-два.
уже сколько залонгував?
или в ожидании?
...ну или просто эротические фантазии?
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П'ят 24 січ, 2014 17:38
yarg
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